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Muratpaşa'da ''Yöreler Renkler Festivali'' Akdeniz gecesiyle başlıyor

Muratpaşa'da ''Yöreler Renkler Festivali'' Akdeniz gecesiyle başlıyor
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 16- 22 Eylül tarihlerinde 8’incisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali Akdeniz gecesiyle başlıyor. Festivalin ilk konuk sanatçısı Uğur Önür olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin memleket hasreti çekenleri bir araya getirdiği festivale yöre derneklerinin yanı sıra Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu derneklerde katılacak. Festivale katılacak dernekler, bir hafta boyunca Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulacak stantlarda şehirlerinin yemeklerini, dans ve müziklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Festival 16 Eylül’de Akdeniz Gecesi ile başlayacak. Açılış gecesinde Uğur Önür sahne alacak. Festivalin ikinci günü Ege-Marmara Gecesi’yle devam edecek. Gecede Tolga Çandar sahne alacak. Üçüncü gün İç Anadolu Gecesi’yle devam edecek festival gecesinde Nazlı Öksüz, Doğu Anadolu Gecesi’nin düzenleneceği dördüncü gün ise Canan Kavut ve İhsan Güvercin sahne olacak. Güneydoğu Anadolu Gecesi’ne ayrılan beşinci günde Sinan Serkut sıra gecesi programıyla geceye eşlik edecek. Ayrıca gecede Naciye Çokbilir de sahne alacak.

21 Eylül Cumartesi gerçekleşecek Karadeniz Gecesi’nde ‘Horon Zamanı’ isimli konseriyle Orhan Çavuş sahne açılışı yaparken ardından Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden Koliva Grubu dinleyicileriyle buluşacak. Festival Komşu Ülkeler Gecesi’yle sona erecek.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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