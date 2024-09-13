  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor

Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor
Güncelleme:

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 8. Yöreler Renkler Festivali, Akdeniz Gecesi’yle başlıyor. Türkülere, halaylara, horonlara ev sahipliği yapacak festival hafta boyunca devam edecek.

Bu yıl 16-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivale hemşeri derneklerinin yanı sıra Antalya’da yerleşik yabancıların da kurduğu toplamda 72 dernek katılacak. Doğu Anadolu bölgesinden 13, Güneydoğu Anadolu’dan 11, İç Anadolu’dan 10 dernek, bu yıl 8’incisi yapılacak festivalde yer alacak. Karadeniz’den 8, Akdeniz’den 6, Marmara ve Ege bölgesinden ise 4 hemşeri derneğinin katılacağı festivalde ayrıca 12 Yörük kültür derneği ve Antalya’da yerleşik yabancıların kurduğu 8 komşu ülke derneği de yer alacak.

Festival 16 Eylül’de Akdeniz Gecesi ile başlayacak. Açılış gecesinde Uğur Önür sahne alacak. Festivalin ikinci günü Ege-Marmara Gecesi’yle devam edecek. Gecede Tolga Çandar sahne alacak. Üçüncü gün İç Anadolu Gecesi’yle devam edecek festival gecesinde Nazlı Öksüz, Doğu Anadolu Gecesi’nin düzenleneceği dördüncü gün ise Naciye Çokbilir sahne alacak.

Güneydoğu Anadolu Gecesi’ne ayrılan beşinci günde Sinan Serkut sıra gecesi programıyla geceye eşlik edecek. Ayrıca gecede Baran da sahne alacak. 21 Eylül Cumartesi gerçekleşecek Karadeniz Gecesi’nde ‘Horon Zamanı’ isimli konseriyle Orhan Çavuş sahne açılışı yaparken ardından Ayşenur Kolivar dinleyicileriyle buluşacak. Festival Komşu Ülkeler Gecesi’yle sona erecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın sadece Türkiye’den değil dünyanın farklı noktalarından göç alan bir kent olduğunu belirterek, “İşte bu insanlarımızı saygıdeğer birer komşumuz olarak onurlandırmak için birbirleriyle kaynaşmalarını, birbirlerinin kültürlerini tanımalarını ve Muratpaşa’mızın ortak kent kimliğine dahil olabilmelerini sağlamak için festivalimizin 8’incisini düzenliyoruz. Bütün komşularımız davetlidir” diye konuştu.   

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suç örgütü liderinin çakarlı aracı MHP'li vekilin çıktı Suç örgütü liderinin çakarlı aracı MHP'li vekilin çıktı O Türkiye'nin çift kol nakli yapılan hastası: ''Sanki hiç nakil olmamışım gibi'' O Türkiye'nin çift kol nakli yapılan hastası: ''Sanki hiç nakil olmamışım gibi'' Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş Kan donduran bir kadın cinayeti daha: Öldürüp, blenderdan geçirmiş Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek Eski Türkiye güzellerinden İdil Bilgen'e destek Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' Narin soruşturmasında şoke eden ses kaydı: ''Kız öldü mü, yaşıyor mu ?'' ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı ''Sahte'' iddiası olay olmuştu; İBB İmamoğlu'nun diplomasını yayınladı Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı Sıla bebek ölümünde anneyle ilgili şoke eden ayrıntı 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü 4 ay önce evlenmişlerdi; Melisa Aslı Pamuk'un bebeği göründü ''Boş kağıda imza attım'' demişti... Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu ''Boş kağıda imza attım'' demişti... Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan alacağı ücret belli oldu Erkan Tan, A Haber’den istifa etti Erkan Tan, A Haber’den istifa etti
''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu ''Bahçeli öldü'' iddiası olay oldu Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı: Aile boyu tutuklama Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Jahrein ''müstehcenlik'' suçundan gözaltında Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Bu köyde neler oluyor ? Çocukların bir aileye taş yağdırdığı anlar kamerada Bu köyde neler oluyor ? Çocukların bir aileye taş yağdırdığı anlar kamerada İzmir Körfezi'nde kabus görünenden kötü çıktı İzmir Körfezi'nde kabus görünenden kötü çıktı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Türkiye'nin en zenginleri açıklandı: Listede sadece 3 kadın var Türkiye'nin en zenginleri açıklandı: Listede sadece 3 kadın var Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor Dünya yeniden alarmda: Koronavirüsün yeni varyantı hızla yayılıyor