Muratpaşa'da zirveye pedal çevirdiler

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan 1853 metre yükseklikteki Feslikan Yaylası’na bisiklet tırmanış yarışı düzenledi. 22 kilometrelik zorlu tırmanış yarışının şampiyonu 17 yaşındaki Deniz Örnek oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Bisiklet Derneği, Antalya Bisiklet Festivali Derneği, Leo ve Uğur Bisiklet firmalarının destekleriyle gerçekleşen ‘Toros Keçisi Dağ Tırmanış Yarışı’, 2 etaptan oluştu. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan yarışın ilk etabına vatandaşlar da katıldı. Yarışa startı Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı verdi.

Vatandaşların da katıldığı ilk etap Konyaaltı Çakırlar’da sona erdi. 10 dakikalık bir molanın ardından ikinci etapta lisanslı sporcuların zirveye zorlu yarışması başladı. 173 lisanslı sporcunun pedal çevirdiği yarışmada 22 kilometrelik dağ tırmanışı gerçekleşti.

Yarışmanın ilk etabında pedal çeviren Meral Tolunay, bu heyecanlı yarışma için Toros keçisinin çok iyi bir sembol olduğunu söylerken Antalyaspor bisikletçisi Adil Deniz Karacagil, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olduğu için yarışmada ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Zorlu yarışmanın birincisi aynı zamanda en genç sporcu olan 17 yaşındaki Deniz Örnek oldu. Örnek, “Çok kaliteli bir organizasyondu. Türkiye’deki en zor tırmanışlardan biri. Gerçekten çok uzun bir tırmanış. Özellikle son 5 kilometresi çok zordu” dedi. Bitiş çizgisini ilk geçen kadın sporcu ise 35 yaşındaki Şeniz Pamuk oldu. Pamuk, “Herhalde Türkiye’ de ki en zor yarışlardan birisi. Çünkü 22 kilometre ve özellikle son 5 kilometresi yarışın en öldürücü kısmı” dedi. Yarış organizatörü Ogün Çavuş ise Antalya’nın bisiklet sporuna çok uygun olduğunu belirtirken “Bisiklet turizmini Antalya’ya kazandırmaya çalışıyoruz. Muratpaşa Belediyemiz sağ olsun bize destek oluyor” diye konuştu.

Yarışmanın sonunda kategorilerine kürsü yapan sporculara hatıra madalyası, 100’üncü yıl logolu forma, kitap ve bandana hediye edildi.