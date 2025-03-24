Muratpaşalılar iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da mahallelerde düzenlediği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca belediye, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerini geleneksel iftar sofralarında bir araya getirdi. Ramazan’ın son haftasında da devam edecek toplu iftar programları, 24 Mart Pazartesi Ermenek Mahallesi için Ermenek Çadırı yanında kurulacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftarları, 25 Mart Salı Çiviler Camii yanında Kırcami Mahallelerini bir araya getirecek. 26 Mart Çarşamba Güzeloba kapalı pazar yerinde Güzeloba mahalle sakinleri, 27 Mart Çarşamba Üçgen, Kızılsaray, Kışla mahalle sakinleri Beş Şehitler Parkı’nda oruçlarını açacak. 50 binin üzerinde kent sakinini bir araya getiren Ramazan programı, Etiler pazar yerinde kurulacak sofrayla son bulacak. Etiler Mahallesi için iftar 28 Mart Cuma Etiler Pazar yerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve okul menüsü desteği sağlayan aşevi tarafından hazırlanıyor. Ramazan ayında belediye ayrıca temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisi yardımlarını da ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.