  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muratpaşalılar iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

Muratpaşalılar iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor

Muratpaşalılar iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor
Güncelleme:

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da mahallelerde düzenlediği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca belediye, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerini geleneksel iftar sofralarında bir araya getirdi. Ramazan’ın son haftasında da devam edecek toplu iftar programları, 24 Mart Pazartesi Ermenek Mahallesi için Ermenek Çadırı yanında kurulacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftarları, 25 Mart Salı Çiviler Camii yanında Kırcami Mahallelerini bir araya getirecek. 26 Mart Çarşamba Güzeloba kapalı pazar yerinde Güzeloba mahalle sakinleri, 27 Mart Çarşamba Üçgen, Kızılsaray, Kışla mahalle sakinleri Beş Şehitler Parkı’nda oruçlarını açacak. 50 binin üzerinde kent sakinini bir araya getiren Ramazan programı, Etiler pazar yerinde kurulacak sofrayla son bulacak. Etiler Mahallesi için iftar 28 Mart Cuma Etiler Pazar yerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve okul menüsü desteği sağlayan aşevi tarafından hazırlanıyor. Ramazan ayında belediye ayrıca temel gıda malzemelerinin yer aldığı gıda kolisi yardımlarını da ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu.

 

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma başlatıldı 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! 70 yaşındaki kadın akılalmaz gerçeği hastaneye başvurunca öğrendi! Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu Ustasının boğazını keserek öldürdü, ifadesi kan dondurdu İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt
Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu