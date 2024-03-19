Muratpaşa'ya akıllı otoparklar geliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen iftar buluşmasında yeni dönemde Antalya’ya akıllı otopark zinciri kuracaklarını söyledi.

Başkan Uysal, belediyenin düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde Zerdalilik, Haşimişcan, Gençlik ve Sinan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmaya eşi Ümran Uysal ile katılan Başkan Uysal, yeni dönem akıllı kent uygulamaları arasında akıllı otopark zincirinin de bulunduğunu söyledi.



Uysal, çevre dostu özelliklere sahip otoparkların yağmur suyu depolama sistemleriyle su kaynaklarını koruyacağını, şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanımına teşvik edeceğini söyledi. Uysal, ayrıca dikey ağaçlandırma ve peyzaj tasarımıyla da kent estetiğine katkıda bulunacak bu yeşil otoparkların Bayındır, Altındağ, Varlık, Kızılsaray, Cumhuriyet ve Şirinyalı Mahallelerine inşa edileceğini de sözlerine ekledi.



Başkan Uysal, Muratpaşa’da Turunç Masa’dan sosyal yardım çalışmalarına ve kültür sanat faaliyetlerine 81 ayrı işin bu dönemde de devam edeceğini belirterek, “Bütün Türkiye bizi örnek alsın, bütün Türkiye Muratpaşa gibi olsun” dedi.