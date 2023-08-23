Oyuncu olmak isteyen Konyaaltı'nın kurslarına koştu

Yeni dönem hazırlıklarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin, yetişkinler için düzenleyeceği temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma kurslarına başvurular başladı. Başvurular 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi, yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Akademi bünyesinde 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek eğitim kurslarına başvurular başladı. Temel oyunculuk, diksiyon, hitabet ve etkili konuşma eğitim kurslarına başvurular 30 Ağustos’a kadar sürecek.

TİYATRO AKADEMİSİ

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert, Tiyatro Akademisi ile her yıl hem öğrencilere hem de yetişkinlere eğitim verdiklerini söyledi. Kurs başvurularının 30 Ağustos’a kadar devam edeceğini aktaran Cömert, kurslara katılacak kişileri sınavla alacaklarını da ifade etti.

SANATLA İÇ İÇE BİR İLÇE

Konyaaltı’nın sanatla anılan bir ilçe olması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak açtıkları kurslar, yaptıkları sanatsal faaliyetler ile sanatla iç içe bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nde yeni oyuncuların yetişeceğine vurgu yapan Esen, oyuncu olmak isteyenleri bu kurslara beklediklerini dile getirdi. Kurslara başvuru yaptırmak isteyenlerin www.konyaalti.bel.tr adresi veya (0242) 245 55 25 numaralı telefonu araması gerekiyor.