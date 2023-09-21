Sanat Güneşimiz Zeki Müren, Bodrum'da anılacak

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşimiz Zeki MÜREN, vefatının 27’nci yıl dönümü olan 24 Eylül 2023 tarihinde, Bodrum’daki evinde halka açık mevlit okutularak, Antik Tiyatro’da konser düzenlenerek anılacak.

Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşi Zeki MÜREN, vefatından bu yana olduğu gibi, iki Vakıf tarafından kabrinin yer aldığı Bursa’da ve çok sevdiği Bodrum’da anılacak. 24 Eylül 2023, saat 14.30’da, sanatçının Bodrum’da yer alan ve müze olarak kullanılan evinde halka açık mevlit okutulacak. Aynı gün akşam saat 20.00’de ise Antik Tiyatro’da anma konseri gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesinin, etkinliğin organizasyonunda her türlü desteği verdiği konserde, Klasik Türk Müziği’nin sevilen ismi Bekir ÜNLÜATAER sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan BİLGİN üstlenecek. Ayrıca, Şehit ve Gazi ailelerinin katılım sağlayacağı konserde, Bodrum Belediye Başkanı, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü ve görevlileri, TEV Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Genel Müdürü ile her iki Vakfın bağışçıları, çalışanları, Zeki MÜREN’in sevenleri ile Muğla’nın önde gelen isimleri yer alacak.

Etkinliğin Bursa ayağında ise, 24 Eylül 2023 saat 11.00’de, merhum Zeki MÜREN, Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında, dualar eşliğinde anılacak, 11.30’da Emir Sultan Camii’nde sanatçının ruhu için mevlit okutulacak, saat 14.00’te ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde anma etkinliği gerçekleştirilecek.

MEHMETÇİK VAKFI, VATAN HİZMETİNİ YERİNE GETİRİRKEN ŞEHİT OLAN VEYA ASKERLİK GÖREVİ ESNASINDA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİN YAKINLARI İLE GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN KENDİLERİNE VE ÇOCUKLARINA YARDIM ETMEKTEDİR.

TSK Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden bu yana, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı, halkımızın huzuru için, canlarını hiçe sayarak Şehit veya Gazi olan, ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile Gazi ve Engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamakta, onların en değerli emanetleri olan çocuklarını yüksek lisans seviyesi dâhil okutmaktır.

Vakıf, Şehit veya Vefat eden Mehmetçiklerimizin ailelerine bir defalık nakdi yardımda bulunurken, Gazi ve Engelli Mehmetçiklerimize yaşamları boyunca her ay nakdi yardımda bulunulmaktadır. Ayrıca Mehmetçik Vakfı, 2017 senesinden bu yana her sene Şehit Mehmetçik anneleri ve çocuklu eşleri ile babalarına, anneler ve babalar günü yardımında bulunmaktadır.

Yapılan maddi yardımların yanı sıra, tüm Şehit ve Gazi aileleri ile bağışçılar, Genel Müdürlük ve Temsilcilikleri tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, Şehit ve Gazi aileleri ile bağışçıların ihtiyaç ve talepleri ile ilgilenilmektedir.

TÜRK EĞİTİM VAKFI ZEKİ MÜREN BURS FONU’NDAN 4.000 BURS DESTEĞİ SAĞLANDI.

Türkiye’nin eğitimle ilerleyeceği bilinciyle mal varlığının yarısını TEV’e bağışlayan Zeki MÜREN, vefatının 27’nci yılında da gençlere umut olmaya devam ediyor.

Sanat Güneşimizin vefatının ardından oluşturulan TEV - ZEKİ MÜREN BURS FONU’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4.038 burs sağlanmıştır. Bu fondan 2022-2023 eğitim öğretim yılında yaklaşık 180 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 1.325 TL burs desteği sağlanmış, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise yaklaşık 145 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 2.500 TL burs desteği sağlanacaktır.

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde, merhum Vehbi KOÇ’un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen Türk Eğitim Vakfı, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı eğitim bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletmiştir.