Sarıyer'de öykü yarışması için başvurular başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganıyla düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın bu yıl 9’uncusu yapılıyor. Sarıyer halkının okuma-yazmaya olan eğilimini arttırmak, edebiyatın bütünleştirici etkisiyle öğrenci, öğretmen ve edebiyatseverleri yazarlarla buluşturmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması” 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Sarıyer dışından da başvuruların alındığı yarışmaya yurt dışından da katılımlar gerçekleşebiliyor.

DÖRT FARKLI KATEGORİ

Seçici Kurul’da önemli yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde bir öyküyle, yetişkin kitap kategorisinde ise yayımlanmış bir öykü kitabıyla katılabilecek. Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada dört kategoride ilk dörde giren öykülere ödül ve mansiyon, dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek.

ÖNEMLİ İSİMLER SEÇİCİ KURULDA

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri arasında Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat Gürbüz yer alırken 3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri arasında ise Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel bulunuyor.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda dereceye girecek adayların ödüllendirilmesi ise şu şekilde: Ortaokul öğrencilerinin kategorisinde; birinciye 1500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 750 TL ve mansiyon ödülü olarak 500 TL; lise öğrencilerinin kategorisinde; birinciye 2000 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 750 TL ve mansiyon ödülü olarak 500 TL; yetişkinler kategorisinde; birinciye 5000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL ve mansiyon ödülü olarak 1000 TL verilecektir. Yarışmaya öykü kitabı ile katılan yetişkinlerde kazanan yazar, Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü’nü kazanacak ve 5000 TL ile ödüllendirilecektir.