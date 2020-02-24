Sarıyer'in Rumeli Kavağı mahallesine büyük müjde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyesi'ni ziyaret etmişti. Sarıyer ile ilgili konuşulan konulardan biri ise Rumeli Kavağı mahallesinde yer alan park alanı oldu. İmamoğlu’nun Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile yaptığı toplantı sonrasında, Rumeli Kavağı mahallesinde yer alan parkın yapımının hızlanması kararı alınmıştı. Bugün o parkı ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Genç, saha şefinden konuyla alakalı bilgiler aldı. Genç’e alan incelemesinde CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Görkem Kurşun, İmar ve Şehircilik Müdürü Mahmut Alikaya ile Park ve Bahçeler Müdürü Gülcan Özdemir eşlik etti. Ahşap kaplamalar, oyun alanları, yeşil alanlar ve aydınlatmaları ile Kavak mahallesine kazandırılması için çalışmalara başlanan parkın iki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.