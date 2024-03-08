Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde emekçi kadınlarla buluştu

Muratpaşa Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Ramada Otel’de düzenlenen kahvaltıda “Hayatımızı saran alanlarda, kadınlar lokomotif'' dedi.

Başkan Uysal 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ramada Otel’de gerçekleşen kahvaltıda sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin kadın temsilcileri, kadın muhtarlar, meclis üyeleri ve basın sektörünün emekçi kadınları ile bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı davete Başkan Uysal eşi Ümran Uysal ile birlikte katıldı.



Başkan Uysal kahvaltıda yaptığı konuşmada ise “Kadınların eşitlik mücadelesi bütün insanlığın bir mücadelesi. Bu toplam mücadele içinde büyük kadın kahramanlar var” dedi. Kadınlar kadar erkeklerinde bu mücadele içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Uysal, “En büyük kahramanlardan biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk” diye konuştu. Başkan Uysal tarımda turizmde hayatı saran kadınların bir lokomotif olduğunu dile getirmesinin ardından ise Muratpaşa Belediyesi bünyesinde kadının gücüne, kadın yöneticilere ve kadına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Uysal sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin de aralarında bulunduğu davette şöyle konuştu:



“Belediyemiz de çok büyük oranda kadına duyarlı bütçe yapmaktan tutunda, kadın yöneticilere ağırlık vermek ve kadın çalışanların büyük bir yüzdeyi teşkil ettiği bir ekiple çalışmak ve kadın hakları alanında dünyada yerel yönetimlerin imzaladığı, kabul ettiği bütün önemli sözleşmelere imza atmış bir belediye olarak kamusal yaşamını sürdürüyor. Zaten sizlerle büyük bir işbirliğini birlikte yürütüyoruz. Derneklerimizi çok önemsiyoruz ve birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşu, dernekler, sendikalar ve meslek örgütleriyle hayatı paylaşıyoruz. Antalya’mızda, Muratpaşa’mızda Türkiye genelinde 1500 etkin sivil toplum kuruluşlarıyla, bir lider. Nüfusa göre etkin dernek faaliyeti olan yer Muratpaşa. Ve bu faaliyetlerde kadınlarımız lider. Bu ivme giderek bütün Türkiye’mizi aydınlatacak güçte.”



Diğer yandan, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel gereksinimli çocukların anneleriyle Engelsiz Kafe’de ‘Kadının Gücü Adına’ isimli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal da yer aldı. Her annenin farklı bir meslek grubunu temsil eden kıyafetlerle katıldığı etkinlikte Engelsiz Kafe’yi halka açık tutmak için ihale etmediklerini söyledi ve “Buranın sahibi var diyoruz. Buralar bizim hepimizin, insanlarımızın, çocuklarımızın dayanışmaya ihtiyacı olan bütün insanlarımızın yerleridir” dedi.