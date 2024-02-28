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Zehirlenen 5 Köpek Bodrum Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Zehirlenen 5 Köpek Bodrum Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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25 Şubat Pazar gecesi Akyarlar Mahallesi Karaincir Mevkii'nde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kedi ve köpeklerin zehirlenmesinin ardından Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hayvanseverlerin zehirlenen kedi ve köpekler için belediyeden yardım istemesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance) ile bölgeye intikal etti.

Zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 1’inin durumu ağır olmak üzere, 5 köpek de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler neticesinde, zehirlenen köpeklerden ikisi tedavi edilip adreslerine bırakılırken üç köpeğin durumu iyi olmakla birlikte kısırlaştırma işlemleri tamamlandı. Tedavi süreci biten köpekler birkaç gün içinde yaşam alanlarına geri bırakılacak.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma yetkili merciler tarafından sürdürülüyor.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi ahmet aras
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