Barboros Şansal tutuklandı

Modacı Barbaros Şansal, "halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı. Kararda, Şansal'ın sosyal medya paylaşımlarının delil niteliğinde olduğu ve bu paylaşımların halkta oluşturduğu infialin dikkate alındığı belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen modacı Barbaros Şansal'ın (58) sorgusu sona erdi.

İstanbul 14'üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Şansal'ın paylaştığı videoların somut delil niteliğinde olduğunu belirttiği kararında, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infialin dikkate alındığı belirtildi.

BARBOROS ŞANSAL'IN İFADESİ

Şansal ifadesinde "Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı bana aittir. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır" dedi.

Şansal tepki gören videolu paylaşımı için “Yeni yıl mesajı olarak paylaştım” dedi. 19 Ekim 2015 tarihinde bir internet sitesine verdiği röportajın başlığı olarak, “B...da boğul Türkiye” yazıldığını anlatan Barbaros Şansal, “Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Şansal ifadesinin ardından “halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Barbaros Şansal mahkemece tutuklandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yılbaşı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırdışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıkmıştı. CNN Türk'ün haberine göre, VatanEmniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu. Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Barbaros Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

SALDIRGANLARIN İFADESİ ALINDI

Bu arada olaya karıştığı belirlenen saldırganların Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı. DHA'nın haberine göre, Şansal’a saldıranlar milli duygularına hakim olamadıkları için bu eylemi yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay sonrası ulaşılan bazı personelin ifadelerinde şöyle denildi:

"Uçağı açığa park ettirdik. Daha sonra prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi gerekiyordu. Kişi ortalarda ekonomide oturuyordu. Yolcuları indirdikten sonra en son aldık. Bu arada polis arkadaşlar diğer yolcuları otobüse almıştı. Uçakta gelirken fiziksel temasta bulunulmuş. Çıkan arbade nedeniyle uçak KKTC’den de rötarlı kalktı. KKTC’den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldık. İndirilirken apronda çalışanlar direkt şahsa doğru saldırıya geçti. Polis arkadaşlar da koruma kalkanı yaptı. Şahısta herhangi bir darp yok. Hızlıca merdivenden indirip arabaya yönlendirilirken ayağı kaydı ve yere düştü. Merdivende kaldırıp arabaya getirdik."

Bu arada 12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin de,"Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

DHMİ DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şansal'a saldırı ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) de bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ 02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır. Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “

3 ÇALIŞAN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Atatürk Havalimanı'nda yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) tarafından 3 şirket çalışanı hakkında, KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal'ın apronda darp edilmesine ilişkin işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, TGS yetkilileri, dün akşam sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sınır dışı edildiği KKTC'den THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilen Şansal'ın uçaktan inişi sırasında bazı kişiler tarafından darp edilmesiyle ilgili görüntüleri inceledi.

Şirket yönetimi, 3 çalışanı hakkında, olaya karıştıkları gerekçesiyle işlem yaptı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

HAVALİMANIDA LİNÇ GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Barbaros Şansal'ın bindiği uçak dün gece Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından apronda bekleyen bir grup linç girişiminde bulundu. Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal'ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı ve gözaltına alındı.

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Modacı Barbaros Şansal 'B... boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"

AA & DHA