DENİZCİLER OPERASYONDA !

Denizciler operasyonda !

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütüne karşı mücadeleye destek veriyor.

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Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yürütülen bölücü terör örgütüne yönelik mücadeleye destek veriyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığınca, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana teröristle mücadele harekatına destek sağlandığı belirtildi.

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Deniz piyadelerinin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, PKK'lı teröristlerce sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sırasında fotoğraflandığı kareler de paylaşıldı.

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