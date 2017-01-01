GECE KULÜBÜ SALDIRISINA TANIK OLAN FUTBOLCU ANLATTI !

Gece kulübü saldırısına tanık olan futbolcu anlattı !

İstanbul'da saldırı esnasında gece kulübünde bulunan futbolcu Seda Boydaş, yaşananları anlattı.

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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı sırasında gece kulübünde bulunan futbolcu Sefa Boydaş, yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve saldırı sırasında Reina'da bulunan futbolcu Sefa Boydaş saldırı anında yaşadıklarını, "İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu olduğu yerde. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum" diyerek anlattı.

"Saat itibariyle en kalabalık saatlerdi. İçerisi bayağı kalabalıktı" diyen Boydaş, henüz bugün bu tür ihtimali konuştuklarını ama Reina gibi bir yerde bu tür bu olayın olacağını akıllarına getirmediklerini söyledi.

Boydaş ayrıca "Oradan hemen çıkamadık, kimse çıkamadı. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı ve konuşabilenlerin ifadesini aldı" dedi.

BBC Türkçe
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