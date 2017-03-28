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HAKKARİ KIRSALINDA PKK'YA DARBE

Hakkari kırsalında PKK'ya darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari kırsalında PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün 00.35-00.50 saatleri ve 05.40-05.55 saatleri arasında, Hakkari kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiğini ve bölgede tespit edilen 12 hedefin (sığınak, barınma yerlerii ve silah mevziileri) ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.

DHA
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