İzdivaç programında ilginç anlar

Star TV'de yayınlanan "Zuhal Topal’la" programına, damat adayı Ali'nin, "Artık bana yüzünü göstermeyecek talip gelmesin" şeklindeki isyanı damgasını vurdu.

Locanın beğenilen damat adaylarından Ali’ye yine gizemli bir talip geldi. Ali için İran’dan gelen gelin adayı Mahsa, işi sebebiyle yüzünü göstermediğini, Ali’yi beğendiği için ona talip olarak geldiğini söyledi.

Bugünlerde sürekli kendisine yüzünü göstermeyen taliplerin geldiğini, ertesi gün ise kendilerinden haber alınamadığını belirten Ali, "Artık bana yüzünü göstermeyecek olan bir talip gelmesin” dedi. Programın sunucusu Zuhal Topal da, Ali’yi haklı bulduğunu söyledi.

Mahsa’nın yüzünü görmek isteyen seyircilerden bazıları yerlerinden kalkarak genç kızın yanına gidip, yüzünü gördüler ve çok güzel olduğunu söylediler.

Paravan açılmadan söz alan Naz, görüşmenin olumsuz sonuçlanacağını söyledi. Paravan açıldı. Ali, kararının olumsuz olduğunu açıkladı.