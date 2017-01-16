KAHRAMAN ANNE EVLADINI ALEVLERDEN KURTARDI

Kahraman anne evladını alevlerden kurtardı

Mahsur kaldığı beşinci katın balkonundan, aşağıda bekleyenlere önce 10 yaşındaki oğlunu atan, daha sonra da kendisi atlayarak yaralanan "kahraman anne", yaşadıklarını unutamıyor.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında beşinci katta mahsur kalan, 10 yaşındaki oğlunu kurtarmak için balkondan aşağıda bekleyenlere sarkıtan, daha sonra kendisi atlayarak yaralanan "kahraman anne", yangın sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 20 gündür Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören anne Zeycan Çavuşoğlu, Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından kiralanan bir daireye getirildi.

Sağ ayağı ile sok kolu kırık, vücudunda ise yanıklar bulunan Çavuşoğlu'nun tedavisine evinde devam ediliyor.

Yangından yaklaşık 3 saat önce oğlunu okuldan alarak evlerine geldiklerini belirten Çavuşoğlu, oğlunun okul ödevlerini yaptıkları sırada, evin bir anda duman içerisinde kaldığını söyledi.

Oğlu ile büyük bir panik yaşayarak evinin balkonuna çıktıklarını anlatan Çavuşoğlu, o geceyi akıllarından çıkaramadıklarını ifade etti.

Kısa bir süre sonra evi alevlerin sardığını aktaran Çavuşoğlu, "Evin içinde bir anda dumanlar nedeniyle göz gözü görmedi. Oğlumu alarak balkona çıktık. Balkona çıktığımızda alevler evi sardı. Arkama bir baktım alevler feci şekilde bize doğru geliyordu. Çok korktum, çaresiz kaldım ve dışarıya çıkamadık. Eşim ve birçok vatandaş apartmanın altındaydı. Bana atla aşağıya diye bağırıyorlardı. Ben bir süre atlamadım ama başka bir çare de kalmamıştı. Artık yapacak bir şeyimin kalmadığını düşünerek ya yangına maruz kalacağım ya da atlayacağım diye düşündüm. İki ölüm arasında kaldım. İki ölümden birini seçtim ama Allah'ım bizi korudu. O anda kendimi hiç düşünmedim, aklımda sadece çocuğum vardı ve ona bir şey olacak diye çok korktum. Önce oğlumu balkondan sarkıtarak, aşağıda bekleyen vatandaşlara bıraktım. Arkasından da Allahuekber diyerek ve kelime-i şehadet getirerek aşağıya atladım." şeklinde konuştu.

Hastanede gözlerini açtığında aklına oğlunun sağlık durumunun geldiğini belirten Çavuşoğlu, kendisini de "kahraman anne" olarak adlandıran tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Yaklaşık 2 ay önce Çalıçeşme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangının tüm binayı sarması sonucu beşinci katta mahsur kalan Zeycan Çavuşoğlu (39), önce oğlu Burak'ı (10) aşağıda bekleyen vatandaşlara sarkıtmış, daha sonra da kendisi atlamıştı. Burak yara almadan kurtulurken, yaralanan anne hastaneye kaldırılmıştı.

AA
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