Meclis kürsüsüne kendini kelepçeledi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka’nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi. Nazlıaka’nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis’te tartışma yaşandı.

Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka’nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma 45 dakika ara verdi.

Dayanabildiğimi kadar burada kalacağım dediği belirtilen Nazlıaka’nın milletvekillerine, “Tek adam diktasına hayır demek, cumhuriyet değerlerinin yok edilmesine karşı çıkmak, anayasa değişikliği ile meclise vurulacak kelepçeye tepki olarak kendimi kürsüye kilitliyorum” dediği öğrenildi.