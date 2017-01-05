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''O UYGULAMA ŞATYAN İCADIDIR''

''O uygulama şatyan icadıdır''

ABD’li oyuncu Anna Kendrick, popüler çöpçatanlık uygulaması Tinder'la ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

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‘Twilight’ ve ‘Pitch Perfect’ filmlerinden tanıdığımız Anna Kendrick, Glamour dergisinin ocak sayısına kapak oldu. Dünya üzerinde 50 milyon kullanıcısı bulunan çöpçatanlık uygulaması Tinder’a veryansın eden 31 yaşındaki oyuncu, “Tinder, şeytan icadıdır” şeklindeki çıkışıyla şaşırttı. Kendrick, “Uygulamanın dehşet verici olduğunu ve hepimize zarar vermek için tasarlandığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Yaklaşık üç yıldır İngiliz görüntü yönetmeni Ben Richardson’la birlikte olan Kendrick, ilişkisine zarar vermemek adına bu tarz uygulamalardan uzak durduğunu da sözlerine ekledi.

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