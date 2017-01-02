SALDIRIYI YAPAN KIRGIZ YA DA ÖZBEK IŞİD'Lİ ŞÜPHESİ

Saldırıyı yapan Kırgız ya da Özbek IŞİD'li şüphesi

Reina saldırısında görüntü incelemesinde saldırganın Kırgız veya Özbek IŞİD'li olduğundna şüpheleniliyor.

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MİT ve Emniyet İstihbarat, terör örgütü DEAŞ’ın yılbaşı gecesi Ankara, İstanbul, Adana, Antalya ve Mersin illerinde eğlence mekanlarına, kutlama noktalarına, halkın yoğun bulunduğu alanlara yönelik “bombalı”, “canlı bomba” veya Atatürk Havalimanı’nda benzer silahlı eylem yapacağı bilgisi aldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre 19 Aralık tarihli istihbarat nedeniyle birçok ilde operasyonlar yapıldı. 28-31 Aralık tarihleri arasında İzmir’de 5, İstanbul’da 5, Ankara’da 8, Adana’da 30, Adıyaman’da 3, Reyhanlı’da 3, Antakya’da 1, Kırıkhan’da 3 ve Tarsus’ta 5 olmak üzere toplam 63 DEAŞmilitanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ militanlarının çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbekolabileceği değerlendiriliyor. Operasyonlar DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştı.

Yine yapılan istihbarat çalışmasında kullanılan yöntem, olay yerine geliş gidiş analizinde saldırganın Atatürk Havalimanı’na saldıran DEAŞ militanlarıyla aynı hücreden olduğu ihtimali ağırlık kazandı.

Hürriyet
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