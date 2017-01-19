UYUŞTURUCU BARONU BÜCÜR'DEN TACİZ ŞİKAYETİ

Uyuşturucu baronu Bücür'den taciz şikayeti

Meksika'nın en büyük uyuşturucu baronlarından Bücür lakaplı mafya lideri hapiste cinsel tacize uğradığını söyledi.

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Meksika'nın en büyük uyuşturucu kartellerinden Sinaloa'nın "Bücür" lakaplı lideri Joaquion Guzman'dan şaşırtan taciz şikayeti... Bücür sürekli olarak cinsel tacize uğradığını ve gardiyanlar tarafından dört saatte bir uyandırıldığını söyledi. Guzman yüksek korunaklı hapishaneden iki kez kaçmasıyla ve 8 Ocak 2016'da yeniden yakalanması için yürütülen nefes kesen operasyonla dünya gündemini epey meşgul etmişti.

Bücür lakaplı dünyaca ünlü uyuşturucu baronu, açıklamayı ülkenin kuzeyindeki Ciudad Juarez'de tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptı.

Bücür, sözkonusu gardiyanın gündelik üst araması sırasında normal dokunuşların ötesine geçerek elle tacizde bulunduğundan ve geceleri kendisini her dört saatte bir uyandırarak uyumasına engel olduğunundan şikayet etti.

Guzman'ın avukatı Silvia Delgado tacizci gardiyanın ismini açıklamadı. Ancak yerel basın, şikayet üzerine gardiyanın görevinin askıya alındığını yazdı.

Sinaloa kartelinin lideri 'El Chapo', yüksek korunaklı hapishaneden iki kez kaçmasının ardından 8 Ocak 2016'da yeniden yakalanmıştı. Dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronunun ABD'ye iade edilmesi gündemde...

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