YGS'ye geç kalan öğrenciler için açıklama

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini belirterek, "Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz. 'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?" dedi.

Malkoç, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Ombudsmanlık Kurumu ve İşleyişi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) güzel bir kurum olduğunu söyledi.

Kurumun en zayıf tarafının, yeterince bilinmemesi ve tanınmaması olduğunu işaret eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Biz de kurumun tanınması için gayret ediyoruz. Kurumun çok güzel özellikleri var. Her türlü yoldan kuruma başvurabilirsiniz. Mahkemelerdeki gibi vergi, harç, pul parası alınmıyor. KDK'ya yapılan başvurularda müracaattan sonra 6 ay içerisinde karar veriyoruz. Kanun öyle diyor. Mahkemelere gittiğinizde bile 6-8 ay sonraya gün veriliyor. Mahkemenin soğuk bir yapısı vardır. Bizimki dostane çözüm oluyor. Vatandaş idareyi bize şikayet ettiğinde denetçi ve uzman arkadaşlarımız şikayeti alarak idareye intikal ettiriyorlar. Bizim birinci görevimiz, vatandaşa sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin standardını yükseltmek. İkincisi dünyadaki iyi yönetim ilkelerini Türkiye'de yerleştirmeye çalışmak. Bu anlamda bütün kamu görevlilerine rehberlik, danışmanlık yapıyoruz. Vatandaşa da avukatlık yapıyoruz. Diğer görevimiz de Türkiye'deki hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmaya, hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."

"KDK kararlarına uyma oranı yüzde 24'lerden yüzde 40'lara çıktı"

KDK'nın kararlarının tavsiye kararı olduğuna, giremedikleri 4 alanın bulunduğuna ve bunlardan bir tanesinin askeri operasyonlarla ilgili kararlar olduğuna dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Örneğin Suriye'de El Bab operasyonuna karar verildiğinde bunu inceleyemiyoruz. Ama operasyon yürürken bir komutanın astlarına yaptığı fena muameleyi alıp inceleyebiliyoruz. İkinci giremediğimiz alan mahkemeye intikal etmiş olay. Bu bizim dışımızda. Üçüncüsü parlamentonun çalışmaları. Dördüncüsü de Cumhurbaşkanlığı ile alakalı alan. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hak tarafından da geçerse bizim görev alanımız genişleyecek. AB ülkelerinde KDK kararlarına uyma oranı yüzde 80. Bizde ise yüzde 24'lerden yüzde 40'lara çıktı. Bizim alacağımız hukuka ve aslına uygun kararlara uymayan kurum ve yöneticileri hukuka uymadı diye ilan ediyoruz. Bir bakıma ifşa ediyoruz. Diğer bir müeyyidemiz ise karara uymayanları TBMM'ye çağırıyoruz ve orada hesap veriyorlar. Orada hesap vermek kolay iş değil." diye konuştu.

YGS'ye geç kaldıkları için giremeyen öğrenciler

Malkoç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksın. Bir dakika geç kaldım diye, benim bir yılımı elimden alamazsın. Almaman gerekir. Efendim diğer öğrencilerin konsantresi bozuluyormuş. Geçmişte de bu oluyordu. Kaç tane şikayet geldi size. Veya bunun kaçı basına yansıdı. Ona göre düzenleme yap. Sınavdan 14 dakika önce geliyorum yanına, sen diyorsun ki ben seni sınava almıyorum. Kanaatimce böyle bir hak olmaması gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunları değerlendireceğiz. 'Sınav saatinden 14 dakika erken geleni almıyorum' demekle anayasanın 42. maddesini ihlal etmiş olursun. Yazık günah değil mi?"