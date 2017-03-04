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YILDIRIM MERKEL İLE SALON KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ

Yıldırım Merkel ile salon krizini görüştü

Başbakan Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi sona erdi.

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Almanya ile yaşanan toplantı krizi sonrası bu ülkenin Başbakanı Angela Merkel'le bir telefonda konuşan Başbakan Binali Yıldırım görüşme sonrası açıklama yaptı. 

Başbakan Yıldırım, "Halk oylamasına yönelik yapılacak, vatandaşlarla buluşmaralara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel’le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. Önümüzdkei hafta içinde iki ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelip bu konuya açıklık getirecekler" dedi.

BAYKAL SORUSUNA CEVAP 

CHP milletvekili Deniz Baykal’ın Almanya'daki toplantısını iptal etmesi konusundaki soruyu da cevaplayan Başbakan Yıldırım, “Onun kararı. Ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmamak için böyle bir karar almış olabilir ya da Türkiye ile ilgili böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Eğer böyleyse Sayın Baykal’a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜŞME PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ 

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin toplantılarına izin vermeyen Almanya'nın başbakanı ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini Kırşehir'deki miting sırasında açıklamıştı. Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki görüşme beklenenden uzun sürdü. Görüşme saat 15.00'te başlamıştı.

BAŞBAKAN ALMANYA'YI ELEŞTİRMİŞTİ 

Kırşehir'deki konuşmasında Almanya'nın kararına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: 

"Almanya'da iki bakanımızın, memleket sevdalıları, Türkiye'den göç eden gurbetçilerle yapacağı toplantıları eften püften sebeplerle iptal ettiler. Bu, demokrasiye, özgürlüklere karşı çok talihsiz bir karardır. Alman makamlarını bu konudaki tutumlarını, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerle bağdaşmayan bu tutumlarını gözden geçirmeye davet ediyorum" dedi.

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