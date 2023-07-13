10 saniyenin altındaki taciz, taciz sayılmadı, kadınlar ayaklandı!

İtalya'da bir hakimin "Eğer zanlı kadını 10 saniyenin altında elle taciz ediyorsa bu taciz değildir" diyerek karar vermesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

İtalya'da 2022 yılında gerçekleşen bir taciz suçunda, zanlı hakimi yargılayan hakimin "Eğer zanlı kadını 10 saniyenin altında elle taciz ediyorsa bu taciz değildir" kararı ülkeyi ayağa kaldırdı.

Bir lisede çalışan 66 yaşındaki Antonio Avola, 17 yaşındaki bir kızın peşinden giderek şortunu indirdi ve kalçasını elle taciz etti. Avola’nın daha sonra “Tatlım, biliyorsun sadece şaka yaptım” demesine rağmen genç öğrenci hemen polise giderek şikayetçi oldu.

Roma’da yaşanan olayda savcı dört yıl hapis cezası talep ederken Avola’nın cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yapıldı. Fakat bu hafta hakim Avola’nın masum olduğuna hükmetti. Hakim, “Olay 10 saniyeden kısa sürdüğü için bir suç teşkil etmiyor” dedi.

Hakimin kararı sonrasında ise İtalyan halkı sosyal medyada yeni bir akım başlatarak protesto etti. Eyleme katılan kadın ve erkekler “kendi kendilerini taciz ettiği” görüntüleri yayınladı. Ekranda 10 saniyelik bir ekranın görüldüğü videolarda erkek ve kadınlar göğüslerini ellerken görülüyor. “10secondi” (10 saniye) ve “palpata breve” (kısa taciz) ifadeleriyle paylaşılan videolarda 10 saniyenin ne kadar uzun bir süre olduğuna dikkat çekildi.

Çok sayıda İtalyan sosyal medya fenomeni ve White Lotus dizisinin yıldızı Paolo Camilli de protestoya katıldı.

İsmi açıklanmayan genç öğrenci de, “Hakim, saldırganın şaka yaptığına karar verdi. Bana hiç şaka gibi değildi. Bana arkadan saldırdı ve elini iç çamaşırlarıma kadar soktu. Kalçamı elledi. Daha sonra cinsel organımı elledi. Yaşlı bir adam, bir gençle bu şekilde şakalaşmamalı” diyerek ateş püskürdü.