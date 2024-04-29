Prof. Dr. Celal Şengör'den olay sözler: ''Namus kavramım yok''

Prof. Dr. Celal Şengör katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla tüm okları üzerine çekmeyi başardı. "Benim bir namus kavramım yok" diyen Şengör, "kızım olsaydı kiminle yatıp, kiminle kalktığı beni ilgilendirmezdi" dedi.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda konuşan Celal Şengör, namus kavramının olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Benim bir kızım olaydı. Bir adamla yataydı söyleyeceğim tek bir şey aman dikkat et herifin AIDS’si olmasın. Ona bunları söylerdim. Benim namus falan gibi kavramlarım yok benim. Bir kadının gidip seni boşayıp başkasıyla evlenmesi senin kızın başka bir erkekle yatıp kalkması senin namusuna nasıl dokunuyor bu namus nedir yahu ben bunu anlayamıyorum.”