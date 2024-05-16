Esra Ezmeci'nin programında mide bulandıran ilişki itirafı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin programına katılan bir konuğun eşiyle ilgili yaptığı açıklamalar büyük tepki çekti. Eşinin cinsel sorunları olduğunu iddia eden konuk çare için başvurduğu bir hocanın kendisine "senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer" tavsiyesinde bulunduğunu canlı yayında açıkladı.

Beyaz TV'de ekranlarındaki Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına katılan bir konuğun, Esra Ezmeci'ye canlı yayında yaptığı açıklamalar "pes" dedirtti.

Eşiyle uzun zamandır arasında bir soğukluk olduğunu söyleyen konuk bu soğukluk nedeni ile müstehcen içerikler izlemeye başladığını söyledi ve karısının cinsel olarak hasta olduğunu dile getirdi.

Konuk kişi, karısı ile arasındaki bu soğukluğu gidermek için bir ara hocaya bile gittiğini anlattı. Muska hocasına gittiğini söyleyen konuk hocanın kedisine üzerinde büyü olduğunu ve 'senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer' dediğini söyledi.

Esra Ezmeci duydukları karşısında "tövbe estağfurullah. Bir dakika. Hoca sana senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa bu büyü geçer mi dedi? Açık açık böyle söyledi mi?' diye sordu.

Konuğu da "Evet tam olarak böyle söyledi. Ben meğer bir çetenin içerisindeymişim. Hoca filan değilmiş o adam'"diye konuştu.

Daha sonra aklına karısının onu aldattığına dair şüpheler düştüğünü söyleyen konuk sahte hocadan duyduklarını eşine söyleyerek ona oyun yapmaya karar verdiğini ve eşine 'Sen başkasıyla ilişkiye girersen bizim ilişkimiz düzelir' dediğini anlattı.

Bu sözleri karşısında eşinin ona kızmadığını dile getiren konuk "Geldi birisi çağırdık" deyince Esra Ezmeci "Karın buna ne dedi" sorusunu yöneltti.

Bu soru üzerine programın konuğu "İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı' dedi.

Esra Ezmeci 'Ne yaşandı ya' diye sorunca konuk 'Birlikte oldu' diye yanıt verdi. Ezmeci 'Senin önünde mi? Tövbe estağfurullah' diyerek yanıt verdi.

Ezmeci 'Bu normaleşmiş bir şey değil. Bir kadın bir erkek bunu nasıl kabul eder. Çok şaşırdım ben. Bunlar hayal olabilir mi? Hayal olsun. Ben şoka girdim' diye konuştu.