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Eli palalı manyak ortalığı birbirine kattı

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Eskişehir'de bir market sahibi sattığı dondurmayı eridiği için iadesini kabul etmeyince, pala ile saldırıya uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye A.İ. isimli şahıs eline aldığı pala ile 60 yaşındaki R.B'ye saldırdı. İddiaya göre, marketten aldığı dondurmayı geri iade etmek isteyen A.İ., ürün eridiği için ret cevabı alınca market sahibine saldırmaya başladı.

Tehditler savuran A.İ.'nin saldırı anları marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA

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Etiketler eskişehir market palalı saldırgan palalı psikopat
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