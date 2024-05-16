Erdoğan'ı kızdıran AK Partili isimler belli oldu

31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez girdiği bir seçimden mağlubiyetle çıkan AK Parti'de "değişim" ve "revizyon" tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda isim vererek tepki gösterdiği AK Partili Başkanlar belli oldu...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen il başkanları toplantısında, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun, tarihi ve turistlik bir yer olan Trabzon Uzungöl’deki HES inşaatını eleştirdiği ve Uzungöl’ün başlangıcında yer alan inşaatın kaldırılmasını istediği belirtildi. Erdoğan’ın toplantıda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına kızdığı, Eskişehir İl Başkanlığı’na atfen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kast ederek, “Eskişehir yaşlı diyordunuz. Ne oldu? Hanımefendi geldi” dediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya geldi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye, toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında genel merkez olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Haziranda seçimlerin yenileneceği ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili de bilgi veren Yılmaz’ın, il başkanlarına, “Bizim belediye başkanlarımız artık faaliyetlerini içselleştirerek yapmak zorunda. İsraf, şatafat, gereksiz korumalardan, çakarlı araçlardan uzak durmalı. Belediyenin kaynakları doğru ve açık şekilde kullanılmalı. Ancak bu şekilde olunursa yeniden gönül alırız” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Yılmaz’ın uyarısı sonrasında bazı il başkanlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin belediyelerde nasıl uygulanacağı ve belediyelere nasıl yansıyacağını sorduğu ifade edilirken, bu soruya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıt verdiği ve “Tasarruf tedbirleri üm kamu kurumlarını kapsamak üzere hazırlandı, herkes harfi harfine uyacak. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dediği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda bu kez AK Partili il başkanlarının HES’lere itiraz etti. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun, 2028 yılındaki seçimlere gayretle çalışacaklarını belirterek, Trabzon Uzungöl’ün tarihi ve turistik bir yer olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi. Uzungöl’ün yılda bir buçuk milyon turist ağırlayan, turizm gelirleri olarak iyi bir nokta bulunan yerleşim biri olduğuna atıfta bulunan Mumcu’nun “Uzungöl’ün başlangıcında yer alan HES inşaatınanın da durdurulmasını ya da başka bir yere taşınmasını istediği” ileri sürüldü. Mumcu’nun ayrıca Trabzon’daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne aktarılması talebinde de bulunduğu iddia edilirken, Mumcu’nun bu taleplerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Üniversite için düşünelim, olur mu, değerlendirelim” yanıtını verdiği ve Uzungöl’deki HES inşaatı için de “Devlet Su İşleri (DSİ) bir el atsın” yorumunda bulunduğu öne sürüldü.

Öte yandan toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızdığı ve şu tepkiyi gösterdiği iddia edildi:

“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kast ederek, “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi. Erdoğan’ın ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin de “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de ifade edildi.

Cumhuriyet