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12 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini bıçaklayarak öldürdü

12 yaşındaki kız çocuğu, kardeşini bıçaklayarak öldürdü
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Tulsa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma yerel saatle 23.43'te alınan ihbar üzerine bir eve gidildiği belirtildi.

"MEMURLAR KÜÇÜK ÇOCUĞUN BIÇAKLANDIĞINI TESPİT ETTİ"
Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin bıçaklanan bir çocuğa kalp masajı yaptığını söyleyen yetkililer, "Memurlar, çocukların ebeveynlerinin üst katta uyuduğu sırada 12 yaşındaki kız çocuğunun, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçakladığını tespit etti. 9 yaşındaki kurban ameliyata alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki yaralı 02.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI
Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli çocuğun gözaltına alındığını ve bir aile merkezine sevk edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler abd tulsa çocuk cinayet
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