130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi’nde 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binada yaşayanlar, balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, binanın karşısına yaralılar için sahra hastanesi kuruldu.

Yangın faciasında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yangın, binanın bitişiğindeki başka bir binaya da sıçrarken, halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı. Görgü tanıkları, yangının hızla yayıldığını, bunun nedeninin binanın dış cephesinde kullanılan malzemeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin işini yapmasına izin vermek için lütfen yangın alanından uzak durun” ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Valencia'da bir binada meydana gelen korkunç yangın karşısında dehşete düştüm. Yangından etkilenen tüm insanlara dayanışma duygularımı ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum” dedi.

Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

İHA