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  4. Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı

Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı spora ayırdığı vaktin karşılığını aldığını sosyal medyadan ilan ederken, fiziğiyle değme mankenlere ve kendisinin yarı yaşındaki genç kadınlara adeta meydan okudu.

Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı - Resim: 1

Uzun süredir düzenli olarak vakit ayırdığı spordan paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı emeğinin karşılığını aldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilan etti.

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Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı - Resim: 2

Güzel internet fenomeni Şeyma Subaşı kameralar karşısına geçerek verdiği pozlarla hem mankenleri hem de kendisinin yarı yaşındaki genç kadınlara meydan okudu.

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Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı - Resim: 3

Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.

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Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı - Resim: 4
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