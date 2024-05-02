Şeyma Subaşı fiziği ile mankenleri kıskandırdı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı spora ayırdığı vaktin karşılığını aldığını sosyal medyadan ilan ederken, fiziğiyle değme mankenlere ve kendisinin yarı yaşındaki genç kadınlara adeta meydan okudu.
Uzun süredir düzenli olarak vakit ayırdığı spordan paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı emeğinin karşılığını aldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilan etti.
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Güzel internet fenomeni Şeyma Subaşı kameralar karşısına geçerek verdiği pozlarla hem mankenleri hem de kendisinin yarı yaşındaki genç kadınlara meydan okudu.
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Bir çocuk annesi Şeyma Subaşı'nın yaptığı paylaşımlara beğeni yağdı.
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