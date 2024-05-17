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28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye

28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallere tahliye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin cezalarını kaldırdı.

Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi. Generaller, karara göre cezaevinden tahliye edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker’in cezaları kaldırıldı.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti. Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu ise bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde imza bekliyordu.

 

Etiketler 28 şubat tahliye recep tayyip erdoğan tahliye kararı
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