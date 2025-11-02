  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 3 bin 500 metre yükseklikte facia: 5 dağcı korkunç bir şekilde öldü!

3 bin 500 metre yükseklikte facia: 5 dağcı korkunç bir şekilde öldü

3 bin 500 metre yükseklikte facia: 5 dağcı korkunç bir şekilde öldü
Güncelleme:

İtalya'nın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 5 Almanya vatandaşı hayatını kaybetti.

İtalya’nın kuzeydoğusunda yer alan Avusturya sınırına yakın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol’de bir kez daha çığ faciası yaşandı.

Güney Tirol'ün Ortler bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde beş Alman dağcı hayatını kaybetti.

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi’ne yaklaştıklarında çığ düştü.

Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu.

Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Almanlar başta olmak üzere Avrupa’nın gözde tırmanma merkezi konumunda bulunan Güney Tirol bölgesinde sık sık çığ düşmesi gerçekleşiyor. 11 Nisan 2024’te ve 29 Aralık 2019’da yaşanan iki ayrı çiğ faciasında 7 Alman hayatını kaybetmişti.Profesyonel dağcılar bölgenin 3 bin 905 yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için her dönem Güney Tirol’ü tercih ediyor.

İHA

text-ad
Etiketler tirol güney tirol dağcı italya ölüm Alpler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Cezaevinde baba dehşeti: Açık görüşte kendisini ziyaret eden 4 yaşındaki çocuğunu hastanelik etti! Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Genç iş insanının teknesine çarpıp ölümüne neden olan geminin kaptanı için istenen ceza belli oldu Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Meclis'e CHP listelerinden girmişlerdi... 3 vekil daha AK Parti'ye geçiyor! Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandı En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi En beğenilen CHP’li politikacılar anketinde Gürsel Tekin sürprizi Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan'dan kritik uyarı: ''Bu bölgedeki vatandaşlar taşınmalı'' Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber! Miras olarak kalan borcu reddedince ''kurtuldum'' sananlara kötü haber! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Süpermarkette büyük patlama: 23 ölü, 11 yaralı var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Boğazda denize düşen genç kadını denize atlayıp kurtardı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çok konuşulacak iddia Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çok konuşulacak iddia Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Türkiye'de bulunan tam 2 bin yıllık tarihi beddua görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'de bulunan tam 2 bin yıllık tarihi beddua görenleri hayrete düşürdü! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Binlerce ''kayıp'' PKK'lı teröristin izi bulundu: Mağaradan çıkıp, üsse girmişler! Thodex vurguncusu cezaevinde ölü bulunmuştu... AK Partili Soylu'nun iddialara tepkisi çok sert oldu Thodex vurguncusu cezaevinde ölü bulunmuştu... AK Partili Soylu'nun iddialara tepkisi çok sert oldu Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de! Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü! Yanlış teşhis kurbanı genç kadın yıllarca tedavi gördüğü hastaneye doktor olarak geri döndü! Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor! Pastırma yazına veda edin; yağışlı havalar geri dönüyor!