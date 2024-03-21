31 kadını katleden seri katilin cezası belli oldu

Rusya'da 34 kadına saldıran, 31 yaşlı kadını da öldüren ve "Volga Manyağı" lakabı takılan seri katilin cezası belli oldu.

Rusya'da 2011 ile 2012 yılları arasında 15 farklı şehirde yaşlı kadınları hedef alan ve 31 kadını öldürdüğünü itiraf eden R.T. isimli adam hakim karşısına çıktı.

Yerel medyanın kendisine "Volga Manyağı" lakabını taktığı seri katile ömür boyu hapis cezası verildi. 2020 yılında gözaltına alınan ve bütün suçlarını itiraf ederek uluslararası kamuoyunun gündemine oturan R.T. konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Seri cinayetlerden önce de sicili bir hayli kabarık olan ve cinayetleri işlemeden önce çilingir olarak çalışan R.T.'un memur, elektrikçi ya da su tesisatçısı gibi rol yaparak yaşlıların evlerine girdiği ve daha sonra onları boğarak öldürdüğü ve para ve değerli eşyalarını da çaldığı öğrenildi.

Volga Manyağı'nın 31 cinayetin yanı sıra 34 yaşlı kadına da saldırdığı kayıtlara geçti.

Volga Manyağı'na verilen cezayı aktaran Rus medyası, ülkenin en azılı seri katillerini de anımsattı... 1992-2007 arasında 78 insanı öldüren M.P. genç kadınlara tecavüz edip daha sonra balta katlediyordu.

Alexander Pichushkin ise 2002-2006 yılları arasında 48 insanı katletmiş ve müebbet hapis cezası almıştı. Pichuskin, satranç tahtasındaki 64 kare için bir kişiyi öldürmeyi planladığını söylemişti. Bu sebeple seri katile "Satranç tahtası katili" lakabı verilmişti.