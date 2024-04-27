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İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı belli oldu
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İYİ Parti'nin Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı 5. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için ilk turda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Üçüncü turda İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İkinci turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın, kendisine destek veren delegeleri serbest bıraktı.

Tolga Akalın'ın ardından Günay Kodaz da, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.

Genel başkanlık yarışı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçti.

SEYİRCİ ALINMADI

Kurultaya seyirci alınmadı. Organizasyon komitesi, bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.

Etiketler iyi parti genel başkan seçim oy verme müsavat dervişoğlu
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