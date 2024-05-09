Eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldürüp fotoğraflarını çekti

Türkiye yine korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Adana'da eşi ile tartışan bir kişi, eşini, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldürmekle suçlanıyordu. Suriye'den Türkiye'ye gelerek Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen sanık cinayetleri de, cinayetlerin ardından öldürdüğü eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderinin fotoğraflarını çekerek WhatsApp üzerinden paylaştığını da itiraf etti.

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Ö.D. (42), 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Bu paylaşımı bilinçli yapmadım” dedi.

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Ö.D., evde tartıştığı eşi İ.B. (29), kayınvalidesi İ.H. (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi M.B.'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Z.B.'yı (60) ise yaraladı. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Ö.D. hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ö.D.’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Ö.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan Ö.D., olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.

Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Ö.D., “Uyuduğum sırada kayınbiraderim M.B. odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.D.’un tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi. (DHA)

DHA