  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt

İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt

İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt
Güncelleme:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tamamen hayal ürünüdür ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusundaki hükümet kararımızın arkasındayız ve bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes'in, Türk ve İsrailli yetkililerden elde ettiği bilgilere göre, Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiği öne sürüldü.

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, İsrail’le ticaretle ilgili bir açıklama yaptı. 

Bolat’ın yaptığı açıklama şu şekilde: 

“İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir.”

 

Cumhuriyet

Etiketler İsrail geçici izin ihracat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Alışveriş sitelerinde satıyorlardı... Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Türk doktor keşfetti: KOAH mutasyona uğradı Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Yasmin Erbil'in son pozlarına sevgilisinden ''Brazilian lolam'' yorumu Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Okullar yarın tatil mi? Resmi açıklama geldi Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' İkinci el otomobilde satışlar durunca yöntem değişti: Yeniden cam ilanları dönemi başladı İkinci el otomobilde satışlar durunca yöntem değişti: Yeniden cam ilanları dönemi başladı Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Fenomen Merve Taşkın'a şoke eden mesaj: Eşimi test etmek istiyorum Özgür Özel, Erdoğan'a sunduğu dosyayı açıkladı Özgür Özel, Erdoğan'a sunduğu dosyayı açıkladı Hastane randevu sisteminde yeni dönem başlıyor Hastane randevu sisteminde yeni dönem başlıyor