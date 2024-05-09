İsrail'in Türkiye iddiasına Bakanlık'tan yanıt

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tamamen hayal ürünüdür ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusundaki hükümet kararımızın arkasındayız ve bu karar geçerliliğini korumaktadır" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes'in, Türk ve İsrailli yetkililerden elde ettiği bilgilere göre, Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiği öne sürüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, İsrail’le ticaretle ilgili bir açıklama yaptı.

Bolat’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“İsrail Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail’in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir.”

Cumhuriyet