Antalya'dan havalanan yolcu uçağı, birkaç dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı

Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan Manchester’a gitmek için havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle geri döndü.

Antalya - Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü.

Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü.

Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

