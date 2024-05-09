Cem Yılmaz sahneyi terk etti

Yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, seyirciye tepki göstererek sahneyi terk etti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sahnede "Hoşgeldiniz CHP'liler" dedikten sonra sahneyi terk ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler, Yılmaz'ın siyasi bir yorum yaptığı ve izleyenlerin buna tepki gösterdiği olarak yorumlandı. Ancak gerçek başka çıktı.

O salonda gösteriyi izleyen bir seyirci olayın arka planını anlattı. Gösteride olan kişi 'O kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi' dedi.

Aynı kişi 'Şakalarla ilgili bir şey yok. Oradaki kadın yüksek sesle devamlı Cem Yılmaz'ın esprilerine evet ben de. Aynen ben gibi bağırarak konuşuyordu' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz taşkınlık yapan izleyiciler salondan çıkarılana kadar sahneye geri dönmedi.