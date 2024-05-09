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Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü

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İstanbul Bakırköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatında AFAD görevlisi, halatın kopmasıyla birlikte yüksekten düşerek yaralandı.

Bakırköy'de bir okulda düzenlenen afet tatbikatı sırasında AFAD görevlisi metrelerce yüksekteki ipten düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından öğrencileri bilinçlendirmek üzere afet tatbikatı düzenlendi. Tatbikat sırasında ip üzerinde kurtarma çalışması yapan AFAD görevlisi, bir anda yere düştü. Metrelerce yükseklikten belinin üzerine düşen görevli, izleyenleri korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan AFAD görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler bakırköy kaza AFAD bakırköy
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