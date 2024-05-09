DEM Parti Belediye'den T.C.'yi çıkardı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi’nin belediye binası girişindeki tabeladan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi çıkarılarak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı.
Şanlıurfa'da yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı. Tabelada T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni DEM Parti’li Uğur Kahraman kazandı.
Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı.
Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.
T.C. ibaresi çıkarılmadan önce:
T.C. ibaresi çıkarıldıktan sonra:
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol