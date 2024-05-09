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DEM Parti Belediye'den T.C.'yi çıkardı

DEM Parti Belediye'den T.C.'yi çıkardı
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Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi’nin belediye binası girişindeki tabeladan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi çıkarılarak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı.

Şanlıurfa'da yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi’nin girişine Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı. Tabelada T.C. ibaresinin olmadığı görüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni DEM Parti’li Uğur Kahraman kazandı.

Kahraman, ilk icraat olarak belediye binası girişindeki üzerinde T.C. ibaresi yer alan Ceylanpınar Belediyesi tabelasını kaldırtarak, yerine yeni tabela astırdı.

Tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça Ceylanpınar Belediyesi yazıları yer aldı.

T.C. ibaresi çıkarılmadan önce:

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi’nin belediye binası girişindeki tabeladan T.C. ibaresi çıkarılarak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı.

T.C. ibaresi çıkarıldıktan sonra:

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediyesi’nin belediye binası girişindeki tabeladan T.C. ibaresi çıkarılarak, Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazılı tabela asıldı.

DHA

Etiketler dem dem parti tc türkiye cumhuriyeti kısaltma dem partili belediye Şanlıurfa Ceylanpınar
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