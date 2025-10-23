88 milyon euroluk tarihi soygun istifa getirdi

Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soygunun ardından müze müdürü Des Cars, istifa etti.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars'ın, dün, Senato Kültür Komisyonu’nda ifade verdiği bildirildi. Des Cars ifadesinde, hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını belirterek, olayı kendileri açısından ‘büyük bir başarısızlık’ olarak nitelendirdi. Des Cars, ‘sorumluluğunu kabul ettiğini’ söyleyerek, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu fakat istifasının reddedildiğini kaydetti.

Des Cars, soygun sırasında alarmların çalıştığını ancak müzedeki güvenlik kameralarının çok eski olduğunu ve Apollo Galerisi'ni gösteren kameranın ise farklı bir yöne baktığını vurgulayarak, müze içinde bir polis karakolu kurulması için öneride bulundu.

NE OLMUŞTU?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi.

Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

DHA