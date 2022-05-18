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ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan NATO açıklaması

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmasının yankıları sürerken Washington yönetiminden açıklama geldi.

Türkiye'nin sıcak bakmadığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreciyle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını ve sürece güçlü destek verdiklerini açıkladı.

"DESTEKLİYORUZ VE MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunu güçlü şekilde destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Kongresi ve NATO müttefiklerimizle Finlandiya ve İsveç'i tarihin en güçlü savunma ittifakına hızlı şekilde dahil etmek için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

İki ülkenin başvurusunun önemli bir karar olduğunu belirten Biden, NATO'nun 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

DİKKAT ÇEKEN YORUM
Biden, söz konusu iki ülkenin katılımının NATO'yu daha da güçlendireceğine işaret ederek, "NATO üyelikleri değerlendirilirken ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile yarın Washington'da görüşeceğini anımsatan Biden, görüşmelerde iki ülkenin NATO başvurusu ve Avrupa'nın güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİNE SICAK BAKMIYOR
Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek ve Türkiye’ye yönelik uyguladığı savunma sanayi yaptırımları nedeniyle iki ülkenin NATO üyeliğine, söz konusu sorunlar çözülene kadar onay vermeyeceğini ifade etti. 

Etiketler biden abd
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