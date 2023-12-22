ABD Başkanı Biden'dan yine tuhaf hareketler

ABD Başkanı Joe Biden, kameralar önünde yine ilginç hareketler sergiledi. Kürsüden inerken ''görünmez'' insanlara sarılan Biden, görenleri şaşkına çevirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, sık sık yaptığı gaflar ve tuhaf hareketlerle gündem olmayı sürdürüyor. Son olarak Biden, konuşma yaptığı kürsüden inerken boşlukla sarıldı.

ABD'de sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, son olarak boşlukla sarıldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken "Biden boyut atladı" yorumları yapıldı. Biden daha önce de tuhaf hareketler sergilemiş, boşlukla tokalaşmış ve anlaşılamayan ifadeler kullanmıştı.

2024 seçimleri için aday adaylığını koyan eski ABD Başkanı Donal Trump, Biden'ın yaşlılığı üzerinden siyasi bir kampanya yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda California'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, yönünü şaşırmış gibi yaparak Biden ile adeta alay etmişti.