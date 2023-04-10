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ABD denizaltısı GKRY Limanı'na demirledi, ortalık karıştı

ABD denizaltısı GKRY Limanı'na demirledi, ortalık karıştı
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Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin silahlanma faaliyetleri ve ABD denizaltısının GKRY Limanı’na demirlemesine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY’nin silahlanma faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamayı kuvvetle destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin silahlanma faaliyetleri ve ABD denizaltısının GKRY Limanı’na demirlemesine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’ye ait bir saldırı denizaltısının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) limanlarından birine demirlemesi ve GKRY’nin silahlanma faaliyetleri konusunda yaptığı açıklamayı kuvvetle destekliyoruz.

“ABD’NİN KIBRIS ADASI’NDAKİ DENGEYİ BOZMA PAHASINA ATTIĞI ADIMLAR”

KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır. ABD’yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz.”

Etiketler kktc gkry liman abd amerika amerikan denizaltısı denizaltı
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