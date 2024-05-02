Schengen vizesi krizi ihracatı vurdu

TIRLAR YATMAYA BAŞLADI

İhracatçıların iş ziyaretleri gerçekleşmediği sürece ihracatın önünün açılmasının da mümkün olmadığını kaydeden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Önümüzü kapatan asıl engellerden biri de TIR şoförlerine vize alınamaması. Böyle olunca TIR firmalarında da sıkıntılar baş göstermeye başladı. Çünkü TIR'lar yatmaya başladı, vize olmadığı için. Bununla ilgili de birçok kuruluş ve birçok bakanlık devrede. İnşallah kısa sürede bunun çözüleceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Bulgaristan kapısından günlük 1000'in üzerinde TIR çıkışının söz konusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yıllık da büyük kısmı Türk olmak üzere ve yabancılarla birlikte 400 bin TIR'ın üzerinde geçiş olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Diğer ülkelerden gelip transit geçen TIR'lar da bunun içerisinde ama hemen hemen 1000'in üzerinde TIR ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine geçmekte. Zaten zaman içerisinde herkesin takip ettiği Bulgaristan kapısında yaşanan problemler 1- 1,5 aylık süreçte yavaş yavaş giderilirken, şimdi de vize problemleriyle karşılaşmamız, ihracatta belli düşüşlere neden oldu" dedi.