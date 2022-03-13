ABD Konsolosluğu'na füze saldırısı

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresi çok sayıda füze ile hedef alındı. Yerel kaynaklar ABD Konsolosluğu'nun hedef alındığını bildirdi. Saldırıda can kaybı olmadı.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik ''terör saldırısı'' olduğunu söyledi. 12 BALİSTİK FÜZE ATILDI Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı" denildi. Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi. Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.