ABD Türkiye'ye resmen bildirdi: Savaş gemileri Karadeniz'e geliyor!

ABD ordusunun, Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderme kararı aldı. Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanırken iki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor. ABD ise 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderme kararı aldı. Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ise bildirimin 15 gün önce yapıldığını, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de bulunacağını açıkladı.

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama gelmiş, "Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz" açıklamasında bulunulmuştu.

İki ülke operasyon hazırlığı yaptığı Donbass bölgesine askeri sevkiyatı sürdürürken sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı.

TÜRKİYE'YE BİLDİRİM YAPTILAR

ABD ordusu ise Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğü bildirilmişti. Gelişmeler sonrası ABD, bölgeye iki adet savaş gemisi göndermeye karar verdi. Bunun için de Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

"ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz günlerdeki basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

ÇATIŞMALARDA 13 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.