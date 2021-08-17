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ABD, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

ABD, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, seyahat uyarı listesini güncelledi.

CDC, Hindistan için uyarı seviyesini düşürürken, Türkiye'yi ise en yüksek riskli ülkeler kategorisine aldı.

Artan vakalar nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu. Şu an için herhangi bir seyahat kısıtlaması ise bulunmuyor.

Etiketler abd türkiye seyahat uyarısı koronavirüs
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