ABD askerine viagra yetişmiyor !

Ortadoğu'ya yüzbinlerce kilometre uzaklıktaydı. Ancak burnunu, hüznün ve acının coğrafyası olan bu ülkelerden çıkarmadı. Amerika yıllarca "demokrasi ve terör bahanesiyle" Ortadoğu'ya yanaştı. Sayısız operasyonlar yaptı. Tarihe geçen kanlı savaşların içinde yer aldı. Milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. ABD askerleri yüzünden yüzbinlerce çocuk babasız, kadınlar kocasız kaldı. Tüm bunlara rağmen ABD; Ortadoğu halklarını değil, kendi askerlerinin cinsel hayatını umursadı. Irak ve Afganistan savaşlarından bu yana Amerikan ordusunun mensuplarında, ereksiyon bozukluğunun yaygınlaştığı saptandı. Bu nedenle Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), "ereksiyon sorunu" olan askerlerin tedavisi için yılda 84 milyon dolar (275 milyon TL) harcandığını açıkladı.

TRUMP KÖŞEYE SIKIŞTI



Yine 2011 yılından bu yana, iktidarsızlık tedavisinde kullanılan Viagra, Cialis ve benzer ilaçlar için 294 milyon dolar harcandı. Sadece 2014'te 1 milyon 180 bin reçetede, çoğu Viagra olan bu ilaçlar için yazılmıştı. İlaçların bir bölümünün aktif ordu mensuplarına gittiği vurgulandı. Ancak bu rakamların ortaya çıkması yeni başkan Donald Trump'ın başını ağrıttı. Amerikan kamuoyu, Savunma Bakanlığı için ayrılan Viagra bütçesine sert çıktı. Amerikalılar, "Bunca ekonomik sorun varken ABD askerlerinin aşk hayatına bu kadar bütçe ayrılması son derece haksız. Viagra için harcanan para, sağlık sistemine kaynak yapılsın" şeklinde açıklamalar yaptı.

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